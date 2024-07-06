После длительного отсутствия в Чёрном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16.
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После длительного отсутствия в Чёрном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16.
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