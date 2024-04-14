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Пирожки с луком и яйцом

Пирожки с луком и яйцом

Пирожки родом из детства. Такие пирожки пекла мама весной, когда появлялся первый зеленый лучок. Теперь зеленый лук можно купить круглый год, но все равно традиционно и чаще всего пеку такие пирожки весной.

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