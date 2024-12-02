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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черышев близок к отставке из «Шинника». Клуб идет 14-м в Первой лиге

Принципиальное решение об отставке 55-летнего специалиста было принято еще до воскресного матча с «Ротором» (1:1).

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