Еще раз о донатах ВСУ через "танчики"

Один из создателей "Танков" писатель и разработчик Сергей Буркатовский (он же "Серб") дал разъяснение по поводу ситуации с донатами на ВСУ через "танчики"Ну, поскольку понеслось лайно по трубам насчет доната ВГ ВСУ, вынужден таки написать несколько фактов.
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