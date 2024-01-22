Крашенинников: проект о конфискации имущества за фейки рассмотрят 24 января

Глава комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата парламента может рассмотреть уже 24 января законопроект о конфискации имущества за распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.
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