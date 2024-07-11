27 ударов ножом: в Приморье раскрыто убийство 20-летней давности

В Приморском крае установлены обстоятельства убийства почтальона, произошедшего 4 июня 2002 года. Неизвестный напал на женщину, убил ее при помощи ножа и похитил деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.