27 ударов ножом: в Приморье раскрыто убийство 20-летней давности

В Приморском крае установлены обстоятельства убийства почтальона, произошедшего 4 июня 2002 года. Неизвестный напал на женщину, убил ее при помощи ножа и похитил деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии