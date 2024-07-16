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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аспиналл ответил Гану на обвинения в отказе от боя: «UFC предлагал нам этот поединок, но Сирил не захотел»

«В UFC хотели, чтобы я дрался с Сирилом, а не с Блейдсом. Но Ган этого не хотел. Пусть он не будет притворяться, будто бы он хотел этого боя.

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