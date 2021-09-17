В Махачкале 19 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного веществ Vasilisa02Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 19 учеников госпитализировали, трое находятся в реанимации.
В Махачкале 19 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного веществ Vasilisa02Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 19 учеников госпитализировали, трое находятся в реанимации.
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