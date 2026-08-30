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Аргументы и Факты

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Офицер назвал неожиданную причину атак ВСУ на Ozon

Офицер назвал неожиданную причину атак ВСУ на Ozon

Украинские боевики продолжают попытки атаковать склады маркетплейса Ozon. В ночь на 29 августа под удар попал один из логистических объектов компании в Ростовской области.

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