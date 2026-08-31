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Мощный ветер обрушился на Новороссийск: пляжи приводят в порядок

Мощный ветер обрушился на Новороссийск: пляжи приводят в порядок

В Новороссийске начались работы по устранению последствий сильного штормового ветра. Специалисты приводят в порядок пляжные территории и устраняют повреждения, возникшие из-за непогоды.

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