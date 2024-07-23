Арестованные яхты российских богачей стали для западных стран «чемоданом без ручки»

Как пишет британская Financial Times, большая часть арестованных яхт российских миллиардеров застряла в портах по всему миру, а судебным тяжбам вокруг их освобождения из санкционного плена не видно конца.
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