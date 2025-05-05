Торжественный митинг, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в Куркине

В четверг, 8 мая в Куркине состоится торжественный митинг, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в управе района «Жителей района Куркино и всех, кто хочет почтить память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, приглашают принять участие в памятной акции.