КУРКИНО
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КУРКИНО

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Торжественный митинг, посвященный 80-летию Великой Победы, пройдет в Куркине

В четверг, 8 мая в Куркине состоится торжественный митинг, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в управе района «Жителей района Куркино и всех, кто хочет почтить память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, приглашают принять участие в памятной акции.

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