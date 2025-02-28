FT: Зеленский после перепалки с Трампом поговорил с Макроном и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки со своим американской коллегой Дональдом Трампом в Белом доме поговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии