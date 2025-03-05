КРЫМ: Русский Купол - "супер РЭБ" ОСЛЕПИЛ СПУТНИКИ

Наверняка обратили внимание, что в Крым больше не прилетают вражеские ракеты и БПЛА. Натовские ресурсы уже окрестили систему «супер РЭБ» после того, как она буквально «ослепила» западные радиолокационные спутники при работе над Крымом.
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