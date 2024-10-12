В США заявили о планах НАТО пересмотреть стратегию в отношении России

США и Европе предстоит прояснить будущие отношения НАТО с Россией, пишет издание Politico. Начало переосмыслению политики Альянса в отношении Москвы положит встреча министров обороны стран военно-политического блока, говорится в статье.
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