Российские военнослужащие восстановили более 150 км дорог в ЛНР

Дорожно-комендантские подразделения бригады материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Запад» восстановили более 150 км автомобильных дорог и построили около 20 км новых автодорог в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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