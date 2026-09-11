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ФедералПресс

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Число жертв смертельного ДТП под Архангельском выросло до 13

Число жертв смертельного ДТП под Архангельском выросло до 13

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября, ФедералПресс. Тринадцать человек стали жертвами аварии, произошедшей в Архангельской области.

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