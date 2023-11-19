Семейный конвой: Глава Коми предлагает радикальные меры против мигрантов

Только вахтовый метод, приехал отработал контракт и домой. И никаких родственников с собой не тянуть в Россию. Работать только на стройке. Никаких такси торговли. Приехал на стройку , вот и пусть там работают.

Александр Доливо

Весь этот бардак и беспредел, вытворяемый мигрантами на территории России обусловлен бездеятельностью государственной власти, её беззубостью, беспринципностью, продажностью, не желанием исполнять правильно обязанности по государственной службе, поскольку увлечена не делами государственного управления, а бизнесом! Хрен они положили на благополучие государства российского и его граждан, главное своя жопа ближе к телу. Вспомните слова В.Ф. Жириновского. Господину Президенту РФ следует после переизбрание коренным образом убрать из госструктур всё дерьмо. Разработать новые подходы к оценке деятельности Правительства и полностью всех структур включая представительскую власть иначе Россия развалится по национальному признаку и будет просто уничтожена!