Захарова о вступлении Финляндии в НАТО: альянс снова расширяется в сторону России, создавая угрозы ее безопасности

Пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, говоря о произошедшем присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу, заявила о том, что данный военно-политической блок снова расширяется в сторону Российской Федерации, создавая угрозы ее безопасности.
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