СК наградил медалью Двали, защитившего ребенка, которого избивала толпа мужчин

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за защиту ребенка, которого избивала толпа мужчин.
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