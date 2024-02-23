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В Белом доме оскорбительные реплики Байдена связали с угрозами нацбезопасности

В Белом доме оскорбительные реплики Байдена связали с угрозами нацбезопасности

Интересы национальной безопасности, которым «постоянно угрожает Россия и ее союзники», — основной мотив резких высказываний американского президента Джо Байдена, заявил 22 февраля в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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