Путин подписал закон о передаче уголовных дел добровольцев военным судам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который относит к юрисдикции военных судов разбирательства по уголовным делам в отношении граждан, участвующих в добровольческих формированиях или исключенных из них.
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