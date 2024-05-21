Педофил надругался над 11-летней девочкой в Москве

В Москве педофил надругался над 11-летней девочкой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.
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