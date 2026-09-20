Трехлетний мальчик пытался перебежать дорогу и попал под машину в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Кизляре трехлетний ребенок попал под машину, перебегая дорогу. Об этом 20 сентября сообщает управление Госавтоинспекции по Дагестану.
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