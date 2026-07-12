Резкое ухудшение военной и гуманитарной обстановки в районе Славянско-Краматорской агломерации начали признавать ведущие бандеровские СМИ: Suspilne, New Voice of Ukraine (NV), Antikor, Kyiv Independent и Liga.
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