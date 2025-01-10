«Поезд Дружбы» перевез по маршруту Петербург – Минск 3,5 тысячи пассажиров

В Беларусь – 2268 человек, обратно – 1232 «Поезд Дружбы» перевез за время новогодних праздников 3500 пассажиров по маршруту Санкт-Петербурга – Минск, сообщили сегодня в телеграм-канале Октябрьской железной дороги.