Кредитное плечо на криптобиржах остается подавленным: рынок биткоина пока не готов к всплеску активности

Объем открытого интереса по фьючерсам на биткоин на крупнейших централизованных биржах сейчас составляет около $21,75 млрд, что на 54% ниже рекордного уровня, достигнутого в октябре 2025 года одновременно с обновлением исторического максимума цены BTC.