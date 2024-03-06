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Кезенойам

Кезенойам

Три часа по горной дороге вверх сквозь пургу и туман привели к одному из красивейших мест Большого Кавказа — знаменитому озеру Кезеной-Ам, что в переводе означает «Голубое озеро».

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