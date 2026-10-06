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В Москве суд арестовал двух заместителей директора парка «Патриот» Васильева

В Москве суд арестовал двух заместителей директора парка «Патриот» Васильева

Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу двух замов гендиректора парка «Патриот». Решение принято в рамках уголовного дела, фигурантом которого является руководитель учреждения.

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