В Госдуме допустили появление четырех новых программ льготной ипотеки

Новые программы будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, которые заняты на передовых высокотехнологичных производствах, полагает Анатолий Аксаков В России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы.
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