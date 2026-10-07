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Жительница Удмуртии получила травму при перегоне коровы на дойку

Жительница Удмуртии получила травму при перегоне коровы на дойку

Дебёсы. Удмуртия. Жительница Удмуртии травмировалась на ферме, когда перегоняла корову на дойку. Об этом сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ) в Удмуртской Республике.

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