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Сенат Конгресса США утвердил Рубио на пост госсекретаря

Сенат Конгресса США утвердил Рубио на пост госсекретаря

Сенат Конгресса США утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря страны. Об этом сообщает CNN. Отмечается, что сразу после утверждения на должность Рубио заявил, что может назвать конкретные сроки прекращения конфликта между Россией и Украиной, но сообщил журналистам, что каждой стороне придется «в чем–то уступить».

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