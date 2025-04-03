Ошибки в лечении или слабый иммунитет: почему мы часто болеем ОРВИ и гриппом

Началась весна, и многие начали болеть простудными заболеваниями. Такое случается на стыке сезонов. Как правило, взрослые люди страдают от респираторных вирусов в среднем 2–4 раза в год, чаще с октября по апрель, но для кого-то ОРВИ и грипп становятся привычными спутниками в любое время года: едва удалось оправиться от одной болезни, как начинается новая.