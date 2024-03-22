Макрон трескается и даëт течь

После довольно петушиных заявлений Эммануэль Макрон допустил скорое поражение УкраиныТакое мнение президент Франции выразил в частной беседе в Елисейском дворце.
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