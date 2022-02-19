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Всероссийская акция «Добрые уроки»

Всероссийская акция «Добрые уроки»

В рамках Всероссийской акции «Добрые уроки» сотрудник городского Центра содействия занятости молодёжи, руководитель волонтерских проектов ММОО «Ассоциация волонтёров Уфы РБ» Эльза Султанова познакомила учащихся башкирского лицея № 136 имени М.

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