NYT: Российская прокуратура осудит ни в чём не повинного американского журналиста

V K

Надо бы этому Гершковичу срок влепить пожизненный и отсидку назначить в колонии особого режима, например в Черном дельфине. И дать посидеть полгодика. А уже потом обменять. Чтобы он дома рассказал, ЧТО это такое - российская ЗОНА. Тогда они от страха кипятком писать будут, а не разведсведения собирать. Сейчас-то они не боятся, в теплой и чистой колонии, в цивильных условиях сидят. А надо - по-взрослому...