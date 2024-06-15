Переводная заметка из сегодняшней рассылки от Нью-Йорк Таймс. Прочитал и чуть не прослезился. Какие же они там все "белые и пушистые".
NYT: Российская прокуратура осудит ни в чём не повинного американского журналиста
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Надежда Кувыкина
Ужас как мыслят люди, которые коментируют....
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2 час.
Natalija Osminina
Да ладно.. пусть живут.
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1 час.
V K
Надо бы этому Гершковичу срок влепить пожизненный и отсидку назначить в колонии особого режима, например в Черном дельфине. И дать посидеть полгодика. А уже потом обменять. Чтобы он дома рассказал, ЧТО это такое - российская ЗОНА. Тогда они от страха кипятком писать будут, а не разведсведения собирать. Сейчас-то они не боятся, в теплой и чистой колонии, в цивильных условиях сидят. А надо - по-взрослому...
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1 час.
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