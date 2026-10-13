Дыня без мифов: что в ней полезного и как есть её с удовольствием

Сезон бахчевых подходит к концу, но у дыни ещё есть время стать главным лакомством на столе. Сочная мякоть хороша сама по себе, а ещё подходит для варенья, выпечки и неожиданных сочетаний с мясом, рыбой, морепродуктами и пряными травами.