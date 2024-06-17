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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Чтобы вычислить умную женщину, достаточно задать всего три изящных вопроса

В современном мире любому адекватному мужчине крайне сложно найти женщину под стать себе. А всё потому, что все умные и ответственные дамы либо уже кем-то заняты, либо не высовываются, а занимаются своими делами, в отличие от всех ветреных девиц, которые только и делают, что окружают себя мужским вниманием.

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