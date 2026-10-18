Брянская область заняла 30-е место в командном зачете и 16-е в медальном на II Спартакиаде народов России, завоевав 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу.
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