Преступник в Ярославле при задержании застрелил капитана полиции

Капитан полиции Тутынин погиб от выстрела при задержании преступника в Ярославле При задержании вооруженного правонарушителя погиб командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Ярославской области Анатолий Тутынин, передает пресс-служба МВД России по региону.
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