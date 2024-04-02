Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF.
«Разрушительно»: манёвр России на Украине вызвал панику в Германии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Ну, теперь хохлам там будет чем заняться... А то от безделия им часто в их бошки там лезет всякая фигня. Быть может у них начнут там и мозги включаться? А то блажат там как, блин, юродивые и полоумные всегда.🙂
Ответить
14 час.
Вик Норд
Да...,может быть пару,другую партизанских отрядов создадут,глядишь и полицаи из теробороны побегут!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии