«Разрушительно»: манёвр России на Украине вызвал панику в Германии

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, теперь хохлам там будет чем заняться... А то от безделия  им часто в их бошки там лезет всякая фигня. Быть может  у них начнут  там и мозги включаться? А то блажат там как, блин, юродивые и полоумные всегда.🙂
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14 час.
Вик Норд
Да...,может быть пару,другую партизанских отрядов создадут,глядишь и полицаи из теробороны побегут!
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13 час.

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