Спецпосланник США Стив Уиткофф находится в пути в Санкт-Петербург, следует из полетных данных.Самолет ВВС США, предположительно, с Уиткоффом в 08:28 мск пересек российскую госграницу, направляясь на восток.
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