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Специалисты польского института предложили ЕС ввести новые санкции против России

Специалисты польского института предложили ЕС ввести новые санкции против России

В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые антироссийские санкции из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы против соседних стран и государств-членов ЕС.

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