Чтобы оладьи были высокими, не впитывали масло, не были "хлебными": Открыла для себя 3 "неправильных" хитрости, заменяют "правильные"

и отменяют хитрости для их высоты и толщины. Оладьи жарить умеют все - но все ими довольны. А я теперь жарю оладьи "неправильно" - чтобы не оседали, не были плотными, "хлебными", не были маслянистыми с коричневой корочкой.
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