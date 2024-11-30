Будет вкусно
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Чтобы оладьи были высокими, не впитывали масло, не были "хлебными": Открыла для себя 3 "неправильных" хитрости, заменяют "правильные"

Чтобы оладьи были высокими, не впитывали масло, не были "хлебными": Открыла для себя 3 "неправильных" хитрости, заменяют "правильные"

и отменяют хитрости для их высоты и толщины. Оладьи жарить умеют все - но все ими довольны. А я теперь жарю оладьи "неправильно" - чтобы не оседали, не были плотными, "хлебными", не были маслянистыми с коричневой корочкой.

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Комментарии
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С
Светлана
Всё правильно! Я так и делаю всегда...
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11 час.
glavbuhksrosto Кошкина
Напишите что такое крохким.
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4 час.
ХА
Харченко Александр
Крохким, от слова крошка, крошить
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1 час.

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