67-летняя дочь Леонида Гайдая и Гребешковой попала в больницу Москвы

Оксану Гайдай госпитализировали в хирургическое отделение одной из больниц Москвы. Фото: из открытых источников Baza сообщает, что у дочери Леонида Гайдая и Нины Гребешковой диагностировали желчнокаменную болезнь.
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