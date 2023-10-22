Врач Пермикина рассказала, как контролировать сезонные обострения

Россияне чаще жалуются на обострение хронических заболеваний осенью. Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассказала, что в это время года чаще обостряются сердечно-сосудистые недуги, респираторные заболевания и ментальные расстройства.
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