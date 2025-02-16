Проведена инвентаризация дорожной инфраструктуры Петрозаводска

20 февраля депутаты Петросовета утвердят Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Проект нового Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения подготовлен в Петрозаводске.
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