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Царьград

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Проверили склады, закрыли кафе: как прошёл миграционный рейд на Сенном рынке в Петербурге

Проверили склады, закрыли кафе: как прошёл миграционный рейд на Сенном рынке в Петербурге

Силовики снова нагрянули с проверкой соблюдения миграционного законодательства на Сенной рынок. В результате рейда закрыли одно кафе, а 16 нелегалов отправятся на родину.

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