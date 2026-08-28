Россия вошла в четверку стран с наибольшим числом миллиардеров.

Россия по итогам 2025 года заняла четвертое место в рейтинге стран с наибольшим числом миллиардеров. В РФ насчитали 151 богача с состоянием более чем 1 млрд долларов.
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