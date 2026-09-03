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Аргументы и Факты

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В Ростовской области за ночь сбили около 20 дронов ВСУ

В Ростовской области за ночь сбили около 20 дронов ВСУ

В ночь на четверг в Ростовской области силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак около 20 украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

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